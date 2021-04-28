/628981/عبدالحفيظ-يفتح-النار-على-اتحاد-الكرة-ويستشهد-بريال-مدريد-و-برشلونة-تفاصيل

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الضغوطات التي يتعرض لها الفريق لا تمر على برشلونة وريال مدريد، مشددا علىت ضرورة تواجد تكافؤ للفرص بين الفرق المشاركة .

قال سيد عبدالحفيظ: " نحمد الله على المكسب خلال مباراة اليوم ، وننتظر الكثير من أحمد كوكا و سعد سمير، وفي ظل هذة الظروف الغير عادلة أستطعنا تحقيق الفوز على فريق كبير".

وتابع: " اخشى أن تأتي مباراة وتخسر فيها بسبب الضغط البدني الكبير ومن الممكن أن تكون تلك المباراة هي إفريقية، مثلما حدث في مواجهة سموحة".

وواصل عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي: " المخزون البدني للفريق الأحمر لن يستمر ‏كثيرًا في ظل المباريات الحالية، ولو أتينا بفريق ريال مدريد أو برشلونة في ظل هذة الظروف الصعبة من الضغط في المباريات سيكون هناك تأثير في الأداء بكل تأكييد".

سيد عبدالحفيظ يفتح النار على اتحاد الكرة

وأختتم عبدالحفيظ : " أناشد اتحاد الكرة بضرورة تواجد تكافؤ الفرص داخل مسابقة الدوري المصري الممتاز، في كأس العالم للأندية يوجد تكافؤ للفرص بين الفرق المشاركة كذلك الأمر في في ‏البطولة الإفريقية ، واشكر اللاعبين على المجهود و الحماس الكبير خلال مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي رغم الظروف الصعبة".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المصري البورسعيدي بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم وشهد اللقاء تألق محمد شريف مهاجم الفريق.

الأهلي يفوز على المصري

وتفوق محمد شريف على يوسف أوباما لاعب الفارس الأبيض صاحب الـ 8 أهداف بعد تسجيله للهدف الثامن في مباراة الفارس الأبيض و البنك الأهلي، فيما رفع عمر كمال عبدالواحد رصيده التاسع ليصبح في صدارة ترتيب الهدافين رباعي المارد الأحمر. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز. محمد شريف – الأهلي – 9 أهداف

أحمد سمير – طلائع الجيش – 9 أهداف

عمر كمال عبدالواحد – المصري – 9 أهداف

حسام حسن – سموحة السكندري – 9 أهداف

يوسف أوباما – الزمالك – 8 أهداف

أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا – 7 أهداف.