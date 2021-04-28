نماذج واعدة .. وزير الأوقاف يعلن اسم الفائز بـ المسابقة العالمية للقرآن

جدة - نرمين السيد - ونشرت القناة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو جاء فى مقدمته عبارة "نماذج واعدة ندعمها"، وبعد ذلك تم عرض اسم وصورة الفائز بالمركز الأول فرع النائشة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم لعام 2020 وهو عبد الحميد جمال أبو رية.
وأضاف الفيديو أن المذكور هو طالب بالصف الأول الإعدادى بمعهد الشيخ محمد متولى الشعراوى بمحافظة البحيرة، وبعد ذلك تم عرض مقطع صغير للطالب وهو يقرأ ما تيسر من آيات القرآن الكريم.
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