فيديو - تاج الدين : لدينا احتياطى استراتيجى من الأجهزة لمواجهة كورونا

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إن مصر تواجه وباءً عالميًا نجم عن أعداد غير محدودة من الإصابات فى الهند والبرازيل، والولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية، وأن الدولة تعمل بكامل طاقتها للحد من تفشى وباء "كوفيد 19".
وأوضح تاج الدين أن المؤسسات العلاجية والتشخيصية مستوعبة كل الأعداد التى يتم رصدها حاليًا، وأنه كلما كانت هناك حاجة إلى مزيد من أماكن عزل المرضى، يتم على الفور إضافة أسِرَّة وأماكن عزل جديدة للتعامل مع هذه الحالات، وخصوصا فى القاهرة الكبرى وفى المحافظات التى تشهد أكبر عدد من الإصابات.
وتابع: "الدولة لا تزال تملك احتياطيا استراتيجيا من المعدات والأجهزة وسعة سريرية أخرى.. وإذا احتاج الأمر المزيد، فإن هناك مستشفيات ميدانية أمر بإعدادها الرئيس السيسى وهى الآن جاهزة لاستقبال المرضى.
ودعا مستشار الرئيس لشؤون الصحة، المواطنين، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدم اتباع الإحراءات الاحترازية سينتج عنه زيادة فى الحالات.
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