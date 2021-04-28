منتخب مصر يواجه بوروندي وديا 3 يونيو المقبل استعدادا لتصفيات كأس العالم

يواجه منتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، منتخب بوروندي في القاهرة وديا في الثالث من يونيو المقبل، استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022.
وأرسلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خطابات إلى 12 منتخبا أفريقيا لمواجهته وديا فى شهر يونيو المقبل فى مصر، بناءً على طلب حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2022، قبل أن تستقر على مواجهة بوروندي.
ويخوض منتخب مصر خلال الفترة المقبلة عدة تحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب فى ديسمبر 2021.
ويفتتح المنتخب الوطنى مشواره فى تصفيات كأس العالم فى الفترة من 1 حتى 15 يونيو المقبلين، ويواجه الفراعنة فى الجولة الأولى منتخب أنجولا في القاهرة، والثانية منتخب ليبيا خارج الأرض.
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