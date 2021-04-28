/628982/أول-تعليق-من-محمود-عزازي-بعد-اتهام-محمد-رمضان-له-بالسخرية-من-العندليب

نفى الفنان محمود عزازي مجسد شخصية العندليب عبد الحليم حافظ بفيلم "سمير وشهير وبهير" سخرية الفيلم من العندليب الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يكشف رد الفنان محمود عزازي على تعليق النجم محمد رمضان الخاص بمشهد العندليب في فيلم "سمير وشهير وبهير"، ورأيه في مشهد أسطورة الكوميديا إسماعيل يس بمسلسل موسى.

الغرض من مشهد العندليب بفيلم "سمير وشهير وبهير"

وأوضح عزازي أن الهدف من مشهد العندليب بالفيلم، هو السخرية من الجيل الحالي والأغاني الخاصة به، وليس المقصود من التقليل من نجم كبير مثل عبد الحليم حافظ.

وجهة نظر محمود عزازي في مشهد إسماعيل يس بمسلسل "موسى"

ورفض محمود المقارنة التي أقامها الفنان محمد رمضان بين مشهد إسماعيل يس بمسلسل موسى ومشهد العندليب بفيلم "سمير وشهير وبهير"، ورأى أن الأول أُقحم في المسلسل التراجيدي بدون داعٍ، أم الأخير فهو في سياق كوميدي.

أزمة محمد رمضان مع أسرة إسماعيل يس

ومن الجدير بالذكر، أن أسرة الفنان إسماعيل يس توجهت بشكوى لنقابة المهن التمثيلية عقب ظهور شخصية إسماعيل يس في الحلقة 12 بمسلسل موسى وهو يتهرب من دفع الحساب ويقوم بعملية نصب على محمد رمضان، الأمر الذي جعلهم يشعرون بإهانه وتقليل لنجم بحجم إسماعيل يس.