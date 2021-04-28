/628983/حمص-يتغزل-في-الإسماعيلي-ويكشف-عن-سر-تعلقه-بالدروايش-صورة

شارك محمد حمص لاعب نادي الإسماعيلي والمنتخب المصري السابق مع جماهيره، ذكرى مرور 7 سنوات على الذكرى الأولى لتواجده في قائمة أكثر اللاعبين وفاء للفرق التي يعلبون بين صفوفها، وذلك من أجل التأكيد على حب ودعمه للدروايش.

وشارك محمد حمص لاعب الإسماعيلي صورة من الإتحاد الدولي للإحصاء تكشف تواجده في قائمة أكثر اللاعبين وفاء لأنديتهم حول العالم، حيث أستمر حمص داخل صفوف الدروايش من عام 93 إلى صيف موسم 2014، خلال مسيرة مليئة بالعطاء و الإنجازات.

محمد حمص يعبر عن حبه للإسماعيلي

وكتب محمد حمص لاعب الإسماعيلي السابق على موقع تدوال الصور و الفيديوهات "إنستغرام": " منذ 7سنوات تصدرت القائمة الأوليه كأحد اللاعبين الأوفياء لناديهم حول العالم من عام 93 الي صيف موسم 2014 حسب الموقع الرسمي للتاريخ والأحصاء، مسيرة طويله امتدت لحوالي 15 عام و٩ اشهر رحلت عن فريقي المفضل رغما سيبقي وللأبد الإسماعيلي و ملعب الدروايش في قلبي وللأبد ولأخر العمر".

ويؤكد محمد حمص لاعب الإسماعيلي السابق على حبه ودعمه الكامل لصفوف الدراويش خلال الفترة الماضية والقادمة حتى يخرج الفريق من وضعيته السيئة في الوقت الحالي".

يذكر أن الإسماعيلي خسر مباراة اليوم أمام تليفونات بني سويف بعدما قرر إيهاب جلال خوض اللقاء بالشباب وجاء التشكيل كالتالب: عبدالرحمن صلاح، محمد نصر، مصطفي الزناري، كريم علاء، مكرم عبد المجيد، زياد حمد، زياد طارق، مروان شوقي، مصطفي عبدالقادر، محمد سليمان، اسلام فراج.

خسارة الإسماعيلي من تليفونات بني سويف في الدوري

وكان إيهاب جلال قد قرر إصطحاب قائمة الفريق للمعسكر الودي وهي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد مجدي ، محمد صبحي، محمد فوزي.

خط الدفاع: رضوان شريفي، مروان الصحراوي، محمد هاشم، احمد كاستيلو، باهر المحمدي، محمد عمار، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد عادل، محمد صادق، محمد حسن، محمد بيومي، محمود دونجا، محمد سليمان، زياد طارق، مدحت فقوسة، مصطفى فارس، أحمد مدبولي عمر الوحش، نادر رمضان، عماد حمدي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب، آري بابل، محمد الشامي، عبد الرحمن مجدي،، بينسون شيلونجو، مروان شوقي.