/628984/مسلسل-الطاووس-الحلقة-16-سهر-الصايغ-تستكمل-القضية-لإثبات-برائتها

مسلسل الطاووس الحلقة 16 شهدت تراجع امنية الشخصية التي تجسدها الفنانة سهر الصايغ عن تنازلها في القضية، حيث غيرت رأيها في أخر لحظة أثناء تواجدها داخل مكتب المحامي ضياء شاهين الموكل بالدفاع عن المتهمين والذي يعد والد زين إحدى المتهمين في قضية إغتصاب أمنية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 16 التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة في قضية اغتصاب امنية.

تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 16

راجعت أمنية نفسها في كلام المحامي كمال الاسطورل الذي يجسده الفنان جمال سليمان، ورأت انه على حق وانها لا يجب ان تستغنى عن كرامتها مقابل المال الذي عرضه عليها المستشار ضياء، وان حق نفسها وشرفها أمام الجميع لا يقدر بالمال، على الرغم من موافقة شقيقتها على الحصول على المال من المستشار لتبدء بهم حياة جديدة مع خطيبها فيجو "خالد عليش" .

عادت أمنية إلى منزلها تستنجد بربها لكي ينجيها من سوء الاختار وتطلب منه ان ينجدها ويدلها على الخير بعدما خاب ظنها في جميع من حولها.

أخبر إحدى الشباب المتهمين في قضية الإغتصاب صديقه بأن الشرطة عثرت على جثة "علي" الذي قتلوه بعدما اعترف بحق أمنية وبرائتها وارتكابهم للجريمة، وطلب منه ان يختفي هذة الفترة.

وانتهت أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 16 بذهاب المحامي كمال إلى منزل أمنية ليسألها عن سبب التنازل عن التوكيل الخاص به، وهل فعلت ذلك لإستيراد حقها واستكمال القضية ام لسبب أخر .