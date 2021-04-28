/628985/أهمها-دوري-أبطال-أوروبا-مواعيد-مباريات-اليوم-والقنوات-الناقلة

تشهد الساحة الرياضية اليوم الأربعاء العديد من المواجهات في مختلف بطولات العالم لعل أهمها مواجهات دوري ابطال أوروبا وكذلك الكونفيدرالية الإفريقية ، ومواجهات الدوري الإسباني لكرة القدم ، ويستعرض موقع دوت الخليج أهم مواجهات اليوم والقنوات الناقلة لها.

مباريات الكونفدرالية اليوم و القنوات الناقلة بيراميدز x نامونجو في تمام الساعة 21:00 مصر، 22:00 السعودية وتبث المباراة عبر beIN Sports HD 4 الصفاقسي x جيراف في تمام الساعة 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD 3 الرجاء x ناكانا في تمام الساعة 23:00 مصر، 00:00 السعودية وتبث المباراة عبرbeIN Sports HD 4 وفاق سطيف x الأهلي بنغازي في تمام الساعة 23:00 مصر، 00:00 السعودية وتبث المباراة عبر beIN Sports HD 6 النجم الساحلي x ساليتاس في تمام الساعة 23:00 مصر، 00:00 السعودية وتبث المباراة عبرbeIN Sports HD 5 شبيبة القبائل x نابسا ستارز في تمام الساعة 23:00 مصر، 00:00 السعودية وتبث المباراة عبرbeIN Sports 2 HD Premium نهضة بركان x القطن في تمام الساعة 23:00 مصر، 00:00 السعودية وتبث المباراة عبرbeIN Sports HD 7 موعد مباراة بايريس سان جيرمان ومانشيستر سيتي والقنوات الناقلة باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي في تمام الساعة 21:00 مصر، 22:00 السعودية وتبث المباراة عبرbeIN Sports HD 1 Premium مباريات الدوري الإسباني اليوم أتلتيك بيلباو - بلد الوليد في تمام الساعة 19:00 مصر، 20:00 السعودية وتبث المباراة عبر beiN Sports HD

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