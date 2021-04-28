فيديو - مسحراتى المحروسة .. الزوجة أهل وسكن خليها تسكن فيك

جدة - نرمين السيد - وحملت حلقة اليوم عنوان "وصية لـ ابنى"، حيث قال المسحراتى فيها: "أوصك يا ابنى وصية بيتك وولادك وزوجتك دول حبابى عنيك.. الزوجة أهل وسكن خليها تسكن فيك، وراضيها يا ابنى تعيش ربنا يراضيك أوصيك وصايا أبوك مجربها".
"زوجتك أمانة ربنا وصاك عليها اجعل ما بينكم مودة ومحبة بينكم تقربها، وإياك يوم يا ولدى فى يوم تضربها، فى كلمة تبنى بيوت وكلمة تخربها .. العنف مش مرجلة العنف شغل صغار".
جدير بالذكر، أن برنامج "مسحراتى المحروسة" يأتى بالتعاون بين منصة بلاتفورم، والمجلس القومى للمرأة، حيث يجوب المسحراتى شوارع القاهرة التاريخية.
ويهدف البرنامج إلى التعزيز من قيم الانتماء الوطنى ونبذ الإرهاب والتطرف، من خلال رسائل فنية تدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب الأعمى، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة.
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