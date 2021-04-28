فيديو - الصحة : شراسة كورونا فى مصر ليست مثل الخارج.. وزيادة الإصابات واردة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان، أن تحور فيروس كورونا هو أمر طبيعى، لافتة إلى أن مصر وصلت إلى الموجة الثالثة من كورونا، وأن هناك زيادة فى أعداد الإصابات، ومن المتوقع أن تظل هذه الزيادة لفترة وجيزة.





وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، فى برنامج "حضرة المواطن"، والذى يذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، إن معدل الانتشار لـ كورونا زاد، منذ بداية الموجة الثانية، ولكن إلى الآن، لا يوجد تأثير على شراسة الفيروس، ولا على تغيير طبيعة الأعراض، بالإضافة إلى أن معدل الوفيات بالنسبة إلى عدد الإصابات الكلى، نسبته معتدلة. الموجة الثالة من كورونا وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة أن تمحور فيروس كورونا فى مصر ليس بالشراسة، كما هو الحال فى الخارج، معقبة: "لا يوجد تغيير فى الفيروس مقلق، وشراسته كما هى منذ بداية الجائحة". وردت الدكتورة نهى عاصم على ما يقال "اللى بيتطعم باللقاح بيكون حامل للمرض فممكن ينقل العدوى"، قائلة: "هذا خطأ تماما، وكلام غير منطقى"، مشيرة إلى أن التطعيم، هو حماية من الإصابة بالأعراض لفترة، وليس من الإصابة بالفيروس".

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