انت الان تتابع تفاصيل خبر تجاوزنا الـ1000 حالة.. وزارة الصحة تعلن بيان كورونا اليوم وزيادة الإصابات والوفيات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة عن بيان كورونا اليوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري، ولوحظ في تقرير الصحة اليوم ارتفاع كبير بالإصابات والوفيات، ولأول مرة منذ شهور تتجاوز أعداد الإصابات الـ1000 حالة، وسط توقعات باستمرار الزيادة خلال الأيام القادمة تزامناً من الموجة الثالثة لكورونا.

وزارة الصحة تعلن بيان كورونا اليوم

وكانت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي لها أول أمس حول الوضع الوبائي في مصر، أكدت أن الموجة الثالثة تشهد ارتفاع نسبة المصابين بمقدار 10%، كما شهدت هذه الموجة حتى الآن ارتفاع نسبة الوفيات بمقدار 7% وربما تزيد هذه النسبة خلال الأيام المقبلة، حيث أن هذه الموجة شرسة، وفي الهند تم تسجل أكثر من مليون إصابة في ثلاثة أيام فقط، ومحارق للمتوفين في كل مكان وخرجت الأوضاع عن السيطرة.

وحول بيان كورونا اليوم أكدت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 1003 حالة إصابة جديدة، كما تم تسجيل 61 حالة وفاه جديدة، وخرج اليوم من مستشفيات العزل 765 حالة جديدة، تم تعافيها بشكل كامل بعد تلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

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كما وصل إجمالي المتعافين من فيروس كورونا حتى اليوم إلى 168665 حالة، كما ارتفعت إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم إلى 224517، ووصلت أعداد المتوفين إلى 13168 حالة وفاة، وذلك وفق بيان الصحة اليوم.