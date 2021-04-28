انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021 عبر موقع وزارة الداخلية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - خلافاً لخدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية تُقدم وزارة الداخلية في مصر، العديد من الخدمات الحكومية الأليكترونية، والتي توفر على المواطنين طالبي تلك الخدمات الكثير من الجهد والوقت والمال، فضلا عن إتمام تلك الخدمات بسولة وبصورة مجانية، فقط تتطلب الاتصال بالإنترنت.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021:

وتساهم الخدمات الأليكترونية في التقليل من الازدحام في وحدات ومؤسسات وزارة الداخلية، وتقليص فُرص إنتقال عدوى كورونا من شخص لآخر.

ويُمكن متابعة الخدمات المرورية بكل بساطة من أي جهاز لوحي “كمبيوتر”، أو هاتف جوال بعدة خطوات بسيطة، ودون الحاجة إلى مغادرة من المنزل.

يوجد على الصفحة الرسمية لموقع الوزارة قائمة لـ الخدمات التي تطرحها الوزارة بصورة إلكترونية للمواطنين، منها خدمات استخراج تصاريح العمل، وكافة خدمات الأدلة الجنائية منها الفيس الجنائي، والأحوال المدنية، والاستعلام عن مخالفات نيابة المرور، واصدار تصاريح الحج والعمرة، واستقبال شكاوي الأجانب، وإمكانية التقديم لالتحاق بكلية الشرطة، وتقديم على الشقق- والمحلات- المزارع- والهجرة- الجنسية- التجنيد- شهادات التحركات- معاوني الأمن.

يمكنك الدخول على موقع وزارة الداخلية، ولكن يجب أولاً معرفة خطوات تسجيل الدخول، والاستعلام عن مخالفات المرور 2021 والتي نستعرضها لكم في السطور التالية:

في البداية قُم بإنشاء حساب على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، من صفحتها الرئيسية، ثم الضغط على خيار “تسجيل دخول”، وبعدها قُم باختيار “إنشاء حساب جديد”، ثم كتابة المعلومات الشخصية بصورة سليمة، والرقم القومي لكي تستطيع تحقيق للاستفادة الكاملة بالخدمات المقدمة.

ويمكن الوصول لخدمات المخالفات المرورية وهي عبارة عن: تركيب الملصق الإلكتروني، تجديد رخصة بدل تالف أو فاقد لرخصة السيارة أو رخصة القيادة، التأكد من صحة البيانات للسيارات، الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021؛ من خلال الرابط التالي: إضغط هنا.

وأخيراً بالضغط على أي من تلك الخدمات المقدمة، وتسجيل الدخول وكتابة المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، وتحديد كيفية سداد تكلفة الخدمة، ان وجدت، يُمكنك الآن إتمام عملية الاستعلام عن الخدمة المرادة.