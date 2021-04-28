فيديو - أهمية محبة الله .. الأوقاف تنشر السهرة الإيمانية الـ 16

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فيديو على صفحته الرسمية بـ موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لـ السهرة الإيمانية الـ 16، والتى تقيمها "الوزارة"، خلال ليالى شهر رمضان المبارك.





وتضمنت السهرة تلاوة لـ القارئ الشيخ هانى الحسينى، لما تيسر من سورة الأنبياء، ثم أعقب ذلك، حديث لفضيلة الدكتور صبرى غاياتى،من شباب أئمة الأوقاف، حيث شدد على أهمية المحبة بين الناس، وعلى رأسها محبة العباد لخالقهم سبحانه وتعالى باتباع أوامره والابتعاد عن نواهيه.

واستشهد بالحديث الشريف الذى رواه النبى الكريم عن رب العزة تبارك وتعالى: "وما تقرب عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، ولسانه الذى يتكلم به، ولئن سالنى لأعطينه ولئن استعاذ بى لأعيذنه".

ثم اختتمت السهرة بمزيج من الابتهالات والمدائح النبوية لـ النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، قدمها المبتهل الشيخ أحمد البشتيلى.