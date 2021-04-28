انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار السمك اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021.. بوري وبلطي وقراميط وقرش وجمبري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا أسعار السمك اليوم الأربعاء 28 أبريل الجاري، وذلك استمراراً للخدمات التي يقدمها مصر فايف لمتابعية الكرام، كما نذكر لمتابعينا أسعار الأسماك اليوم حال حدوث أي تغيير في الأسعار، مع تديث الأسعار بشكل شبه يومي، كما ننشر أسعار جميع أنواع الأسمل بلطي وقراميط وبوري وجمبري وغير ذلك.

أسعار السمك اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

كما أن سعر السمك اليوم قد يختلف من مكان إلى آخر، وذلك بحسب قيمة التكلفة التي يحتسبها التاجر ويضيفها إلى سعر كيلو السمك، وتأثر سوق السمك في مصر خلال الفترة الجارية وفي ظل انتشار فيروس كورونا والذي بدأ يعود بقوة من جديد في مصر، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بكورونا وتجاوز أكثر من 1000 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاءت أسعار السمك اليوم الأربعاء في مصر وفق الأسعار التالية:

النوع سعر السمك اليوم الأربعاء 28 أبريل بلطي 1 أقل سعر اليوم 22 جنيه قشر بياض أقل سعر 28 جنيه وأعلى سعر اليوم 34 جنيه قراميط شيلان أقل سعر 10 جنيه والسعر الأعلى 20 جنيه سمك القرش أقل سعر 15 جنيه وأعلى سعر 25 جنيه سمك مكرونة خليجي أقل سعر 34 جنيه وأعلى سعر 40 جنيه برانيس اسكندراني 40 جنه أقل سعر و45 جنيه أعلى سعر دنيس 80 جنيه جمبري جامبو من 350 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو سمك بوري من 29 جنيه إلى 33 جنيه

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هذا وقد أكد رئيس شعبة السمك بالإسكندرية، أن مصر تنتج نحو 2 مليون طن أسماك، منها نحو 1.6 من مزارع السمك، كما يوجد 400 ألف طن يتم اصطياده بشكل طبيعي كمنا في البحيرات أو البحرين الأبيض والمتوسط.