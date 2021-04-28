طقس الأربعاء .. ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح تنشط أحيانا .. القاهرة 32

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وحارعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وليلا، يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. حالة الطقس اليوم وأشارت الأرصاد إلى أن الرياح تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 32 17 الاسكندرية 27 17 وادى النطرون 31 16 طنطا 31 17 شبين الكوم 32 17 دمنهور 31 17 بلطيم 26 16 مطروح 24 16 السلوم 33 15 سيوة 32 13 بورسعيد 26 17 دمياط 25 16 الزقازيق 32 16 المنصورة 31 16 الاسماعيلية 32 16 السويس 33 16 العريش 26 16 رفح 25 15 رأس سدر 31 18 نخل 30 15 نويبع 32 23 طابا 29 20 كاترين 30 13 الطور 31 20 شرم الشيخ 33 23 الغردقة 32 22 مرسى علم 31 22 الفيوم 33 17 بنى سويف 33 18 المنيا 33 19 أسيوط 30 20 سوهاج 34 21 قنا 35 24 الأقصر 37 26 أسوان 37 28 ادفو 37 28 أبوسمبل 37 27 الوادى الجديد 35 23 شلاتين 31 24 حلايب 29 25

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