صور- إزالة عقار مخالف بالقاهرة.. والمحافظ: لا تهاون فى فرض هيبة الدولة

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جدة - نرمين السيد - وشدد عبدالعال، فى بيان له اليوم الأربعاء، على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أزالت فيه الأجهزة التنفيذية بحى عين شمس مبنى مخالف شرع القائمون عليه فى استكماله على مساحة 550 مترًا فى عطفة خضر بالمطرية، رغم صدور قرارات إزالة له لإقامته بدون ترخيص، وتعديه على حرم الآثار وسده لمنافذ الجار.
وطالب محافظ القاهرة بضرورة اتصال المواطنين بالخط الساخن للمحافظة 15496 للإبلاغ عن أى مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أى عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتاكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.
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