يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء، الموافق 16 رمضان هجريا،حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية وحارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.
بينما يكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدلًا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
و تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية،وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 32 17
الإسكندرية 27 17
وادى النطرون 31 16
طنطا 31 17
شبين الكوم 32 17
دمنهور 31 17
بلطيم 26 16
مطروح 24 16
السلوم 33 15
سيوة 32 13
بورسعيد 26 17
دمياط 25 16
الزقازيق 32 16
المنصورة 31 16
الإسماعيلية 32 16
السويس 33 16
العريش 26 16
رفح 25 15
رأس سدر 31 18
نخل 30 15
نويبع 32 23
طابا 29 20
كاترين 30 13
الطور 31 20
شرم الشيخ 33 23
الغردقة 32 22
مرسى علم 31 22
الفيوم 33 17
بنى سويف 33 18
المنيا 33 19
أسيوط 30 20
سوهاج 34 21
قنا 35 24
الأقصر 37 26
أسوان 37 28
إدفو 37 28
أبوسمبل 37 27
الوادى الجديد 35 23
شلاتين 31 24
أبورماد 32 23
حلايب 29 25
رأس حدربة 30 24
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس اليوم.. حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 32 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.