حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 29-4-2021

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 29-4-2021
مهنياً: حتى لو عاكستك الظروف ثابر وكرّر المحاولات البنّاءة، تذكّر أنّه يوم جميل ولا يجوز ضرب طموحاتك وآمالك عرض الحائط.
عاطفياً: احزم أمرك وأقدم على مشروع الارتباط، الفترة مناسبة، وأوضاعك المادية على أفضل ما يرام.
صحياً: انتفاخ في الإمعاء، عسر هضم، السبب إفراطك في تناول الطعام.
حظك اليوم برج الثور الخميس 29-4-2021
مهنياً: حدث مفاجئ يعجبك أو ربح ما او انتماء الى فريق يحفّزك جداً أو خبر يخصّ أحد الزملاء.
عاطفياً: تحدث أمور جميلة لك وربما تروق الآخرين فتحَب وتحِب بدورك.
صحياً: تعمد إلى ممارسة الرياضات التي تعنى بالتأمل مثل اليوغا أو السير في الطبيعة مبتعداً عن الرياضات العنيفة.
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 29-4-2021
مهنياً: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً، وخصوصا أنك واجهت في الفترة الماضية تراجعاً لافتاً في عملك.
عاطفياً: تجد نفسك مندفعا للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك بأنه غير جاهز لذلك بعد.
صحياً: قد تتأرجح اليوم بين وضع صحي رائع وحيوية فائضة وفترة إحباط وآلام متنقلة.
حظك اليوم برج السرطان الخميس 29-4-2021
مهنياً: مهما بذلت من جهود، فإنك قد تجد من يقدّر عملك، وهذا يدفعك إلى البحث عن عمل جديد وأكثر إنتاجاً.
عاطفياً: الخصومة مع الشريك يجب ألا تدوم طويلاً، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف.
صحياً: إذا لم تخفف من استعمال طاقتك فستشعر بإرهاق كبير.
حظك اليوم برج الاسد الخميس 29-4-2021
مهنياً: تقترب تدريجياً من تحقيق الحلم الذي راودك طويلاً، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.
عاطفياً: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكن هنالك تجارب غير مشجعة تعوّق تقدّم الأمور.
صحياً: بنيتك القوية تساعدك على تحمل الجهود التي عليك بذلها وكل الضغوط التي تتعرض لها.
حظك اليوم برج العذراء الخميس 29-4-2021
مهنياً: يناسبك هذا اليوم تكثيف الاتصالات والمثابرة حين تكون الظروف اكثر سهولة وتعاطفًا معك.
عاطفياً: يوم مهم على الصعيد العاطفي لأن عواطفك الجيّاشة تغمر الحبيب.
صحياً: على الرغم من قوتك خطر الاصابة بأمراض الشرايين وارد، من الأفضل أن تفصل بين حياتك المهنية وصحتك.
حظك اليوم برج الميزان الخميس 29-4-2021
مهنياً: بانتظارك مفاجآت سارة ومصادفات مدهشة لكن التغير في المعطيات سيكون تدريجيًا وليس فُجائيًا، فكن صبورًا ومتفائلاً حت تتقدّم نحو النجاح والازدهار.
عاطفياً: تبحث عن استقرارك وربما تؤمّنه في هذه الأثناء، وتوقّع بعض المغامرات والتطورات على هذا الصعيد.
صحياً: يوم مثالي للبدء من التخلص من الميول المتشائمة والأفكار السود التي تضغط عليك.
حظك اليوم برج العقرب الخميس 29-4-2021
مهنياً: كن أكثر حرصاً على التأكد من صحة المعلومات التي تتلقاها، ولا تصدق كل الإشاعات التى تسمعها في العمل فالحساد كثر حولك.
عاطفياً: تسعى إلى ارضاء الحبيب وكسب ودّه بشتى الوسائل، وتنجح في ذلك بفضل صدق نياتك تجاهه.
صحياً: قد تواجه بعض المصاعب الطارئة، لكنك تتغلب عليها وتعود أقوى من السابق.
حظك اليوم برج القوس الخميس 29-4-2021
مهنياً: إنه يوم جيّد فلا داعي إلى القلق، تحصد ثمار جهودك وقد تحصد أكثر ممّا تتوقع. لديك الكثير من المزايا التي تجعلك مميزاً في مجال عملك، فحاول أن تستغلّ ذلك.
عاطفياً: تعرف ازدهاراً عاطفياً يتناغم مع الازدهار المادي، وقد تقيم علاقة بشخص قادر على دعمك.
صحياً: قد تصاب بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بسبب عصبيتك الزائدة وانفعالك القوي.
حظك اليوم برج الجدي الخميس 29-4-2021
مهنياً: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهود كبيرة لتستحق المركز الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً.
عاطفياً: قف على رأي الشريك في أمور حساسة، التفرّد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.
صحياً: أنت صاحب طاقة كبيرة وصحة حديدية ومحب للطعام الشهي وصاحب إرادة قوية.
حظك اليوم برج الدلو الخميس 29-4-2021
مهنياً: يطالعك اليوم ببوادر جيدة توحي اليك بالمثابرة ومتابعة الجهود.ومع هذه الاجواء الايجابية تستعيد الامل والتفاؤل وتزداد حظوظك قوة.
عاطفياً: قد تغفر للشريك أموراً أخطأ فيها تجاهك، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف.
صحياً: كن حريصاً في لائحة طعامك، وخفف من النشويات والدهنيات.
حظك اليوم برج الحوت الخميس 29-4-2021
مهنياً: تزداد المسؤوليات صعوبة أو تعقيداً لكنها لن تكون مستحيلة لذلك من الضروري تنظيم الأولويات المهنية وعدم إضاعة الوقت
عاطفياً: عليك أن تدرك حاجات الحبيب بشكل أكثر وأن تراعيها، وعليك أن تدرك أن كرامتك أهم من أي شيء.
صحياً: ينتابك شعور ما بأنك قد تصاب بمرض خطير، فلكي تطمئن قم بالفحوص الطبية اللازمة.
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