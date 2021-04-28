حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 29-4-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 29-4-2021

مهنياً: حتى لو عاكستك الظروف ثابر وكرّر المحاولات البنّاءة، تذكّر أنّه يوم جميل ولا يجوز ضرب طموحاتك وآمالك عرض الحائط.

عاطفياً: احزم أمرك وأقدم على مشروع الارتباط، الفترة مناسبة، وأوضاعك المادية على أفضل ما يرام.

صحياً: انتفاخ في الإمعاء، عسر هضم، السبب إفراطك في تناول الطعام.

حظك اليوم برج الثور الخميس 29-4-2021

مهنياً: حدث مفاجئ يعجبك أو ربح ما او انتماء الى فريق يحفّزك جداً أو خبر يخصّ أحد الزملاء.

عاطفياً: تحدث أمور جميلة لك وربما تروق الآخرين فتحَب وتحِب بدورك.

صحياً: تعمد إلى ممارسة الرياضات التي تعنى بالتأمل مثل اليوغا أو السير في الطبيعة مبتعداً عن الرياضات العنيفة.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 29-4-2021

مهنياً: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً، وخصوصا أنك واجهت في الفترة الماضية تراجعاً لافتاً في عملك.

عاطفياً: تجد نفسك مندفعا للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك بأنه غير جاهز لذلك بعد.

صحياً: قد تتأرجح اليوم بين وضع صحي رائع وحيوية فائضة وفترة إحباط وآلام متنقلة.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 29-4-2021

مهنياً: مهما بذلت من جهود، فإنك قد تجد من يقدّر عملك، وهذا يدفعك إلى البحث عن عمل جديد وأكثر إنتاجاً.

عاطفياً: الخصومة مع الشريك يجب ألا تدوم طويلاً، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف.

صحياً: إذا لم تخفف من استعمال طاقتك فستشعر بإرهاق كبير.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 29-4-2021

مهنياً: تقترب تدريجياً من تحقيق الحلم الذي راودك طويلاً، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.

عاطفياً: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكن هنالك تجارب غير مشجعة تعوّق تقدّم الأمور.

صحياً: بنيتك القوية تساعدك على تحمل الجهود التي عليك بذلها وكل الضغوط التي تتعرض لها.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 29-4-2021

مهنياً: يناسبك هذا اليوم تكثيف الاتصالات والمثابرة حين تكون الظروف اكثر سهولة وتعاطفًا معك.

عاطفياً: يوم مهم على الصعيد العاطفي لأن عواطفك الجيّاشة تغمر الحبيب.

صحياً: على الرغم من قوتك خطر الاصابة بأمراض الشرايين وارد، من الأفضل أن تفصل بين حياتك المهنية وصحتك.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 29-4-2021

مهنياً: بانتظارك مفاجآت سارة ومصادفات مدهشة لكن التغير في المعطيات سيكون تدريجيًا وليس فُجائيًا، فكن صبورًا ومتفائلاً حت تتقدّم نحو النجاح والازدهار.

عاطفياً: تبحث عن استقرارك وربما تؤمّنه في هذه الأثناء، وتوقّع بعض المغامرات والتطورات على هذا الصعيد.

صحياً: يوم مثالي للبدء من التخلص من الميول المتشائمة والأفكار السود التي تضغط عليك.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 29-4-2021

مهنياً: كن أكثر حرصاً على التأكد من صحة المعلومات التي تتلقاها، ولا تصدق كل الإشاعات التى تسمعها في العمل فالحساد كثر حولك.

عاطفياً: تسعى إلى ارضاء الحبيب وكسب ودّه بشتى الوسائل، وتنجح في ذلك بفضل صدق نياتك تجاهه.

صحياً: قد تواجه بعض المصاعب الطارئة، لكنك تتغلب عليها وتعود أقوى من السابق.

حظك اليوم برج القوس الخميس 29-4-2021

مهنياً: إنه يوم جيّد فلا داعي إلى القلق، تحصد ثمار جهودك وقد تحصد أكثر ممّا تتوقع. لديك الكثير من المزايا التي تجعلك مميزاً في مجال عملك، فحاول أن تستغلّ ذلك.

عاطفياً: تعرف ازدهاراً عاطفياً يتناغم مع الازدهار المادي، وقد تقيم علاقة بشخص قادر على دعمك.

صحياً: قد تصاب بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بسبب عصبيتك الزائدة وانفعالك القوي.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 29-4-2021

مهنياً: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهود كبيرة لتستحق المركز الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً.

عاطفياً: قف على رأي الشريك في أمور حساسة، التفرّد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.

صحياً: أنت صاحب طاقة كبيرة وصحة حديدية ومحب للطعام الشهي وصاحب إرادة قوية.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 29-4-2021

مهنياً: يطالعك اليوم ببوادر جيدة توحي اليك بالمثابرة ومتابعة الجهود.ومع هذه الاجواء الايجابية تستعيد الامل والتفاؤل وتزداد حظوظك قوة.

عاطفياً: قد تغفر للشريك أموراً أخطأ فيها تجاهك، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف.

صحياً: كن حريصاً في لائحة طعامك، وخفف من النشويات والدهنيات.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 29-4-2021

مهنياً: تزداد المسؤوليات صعوبة أو تعقيداً لكنها لن تكون مستحيلة لذلك من الضروري تنظيم الأولويات المهنية وعدم إضاعة الوقت

عاطفياً: عليك أن تدرك حاجات الحبيب بشكل أكثر وأن تراعيها، وعليك أن تدرك أن كرامتك أهم من أي شيء.

صحياً: ينتابك شعور ما بأنك قد تصاب بمرض خطير، فلكي تطمئن قم بالفحوص الطبية اللازمة.