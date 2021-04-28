موعد مباراة بيراميدز.. والقنوات الناقلة

يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم أمام فريق نظيره نامونجو، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وضمن بيراميدز بالفعل التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الرجاء صاحب الـ١٥ نقطة.

القتوات الناقلة للمباراة:

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس ٤

التشكيل المتوقع للمباراة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد حمدي – أحمد سامي – أحمد فتحي خط الوسط: إيريك تراوري – رمضان صبحي – أحمد توفيق – نبيل دونجا – عبد الله السعيد

خط الهجوم: دييجو رولان

يذكر أن بيراميدز نجح في حسم مباراة الذهاب لصالحه، عندما فاز على نامونجو في تنزانيا بنتيجة 2-0.

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ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط خلف الرجاء المغربي صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة

وسقط بيراميدز في فخ الهزيمة، أمام الرجاء المغربي، ذهاب وإياب بالجولتين الثالثة والرابعة، في مفاجأة غير متوقعة لوصيف النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية

لكن الفريق عاد للانتصارات في الدوري المصري الممتاز، وعبر عقبة الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في آخر مبارياته قبل مواجهة نامونجو التنزاني

ورفع بيراميدز رصيده إلى 30 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف وحامل اللقب، و نقاط عن الزمالك المتصدر، ليعود إلى مطاردة حلم التتويج بالدوري المصري الممتاز.