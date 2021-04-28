موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. القنوات الناقلة

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يستعد نادي الزمالك لمباراته غداً الأربعاء أمام فريق المقاولون العرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وفاز نادي الزمالك على البنك الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري بأربعة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 39 نقطة من 17 مباراة، وابتعد عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

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فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 18 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 10 مباريات.

القنوات الناقلة

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شهد ترتيب الدورى المصري بعد مباريات الإثنين مواصلة الزمالك تصدره للجدول برصيد 39 نقطة بعد الفوز علي نظيره البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 على استاد القاهرة.

وجاء الأهلى في المركز الثانى برصيد 33 نقطة بعد فوزه الأخير على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف علما بأنه لعب عدد مباريات أقل من الزمالك وعددها 14، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد أمام سموحة.

وفد سيطر لاعبو الزمالك علي احداث الشوط الأول كاملا واختفي لاعبو البنك الأهلي.

اخر مواجهات

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق البنك الأهلي والتي انتهت بنتيجة 4/1 لصالح الفارس الأبيض.