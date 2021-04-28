/628988/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-والتشكيل-المتوقع

يدخل نادي جالاتا سراي مباراته اليوم الأربعاء أمام فريق كونيا سبورت والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ورفع مصطفى محمد رصيده التهديفى مع جالاتا سراى إلى 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا، فيما يسعي الفريق في حصد الثلاث نقاط وانتزاع الصدارة الدوري التركي.

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ويحتل فريق جالاتا سراي المركز الثالث برصيد 69 نقطة من أصل 35مباراة خاضها الفريق.

وتألق مصطفى محمد منذ انضمامه للفريق التركى ونجح فى تسجيل 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا

ذلك كثف المسئولين داخل نادي الزمالك مجهوداتهم خلال الفترة الأخيرة من خلال التواصل مع عدة وكلاء لاعبين بعد إلحاح الفرنسي باتريس كارتيرون بضرورة الدعم الهجومي في الميركاتو القادم

وحدد المسئولين عن التعاقدات داخل نادي الزمالك مسابقة دوري أبطال إفريقيا من أجل التنقيب من خلالها على مهاجم إفريقي سوبر قادر على تلبية احتياجات كارتيرون من الناحية الفنية، وصرف النظر تماما عن الخيارات المحلية المطروحة أمثال باسم مرسي وحسام حسن

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات جالاتا سراي كانت أمام فريق انطاليا والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح جالاتا سراي

التشكيل المتوقع جالاتا سراي

في حراسة المرمي:فيرناندو موسليرا مارسيلو ساراتشي - فالنتاين أوزورنوافور - ريان دونك - مارتين لينيس بيتر إيتيبو هنري أونيكورو - إيمري أكبابا - جيدسون فيرنانديس مصطفى محمد - راداميل فالكاو.

القنوات الناقلة

BEIN SPORTS HD 1 TR، اللغة التركية، Turksat 1C تردد 11676، رأسي، معدل الترميز 24444، Eutelsat W1

BEIN SPORTS HD 4 MAX FR، اللغة الفرنسية، Hot Bird 1-6 تردد 12577، أفقي، معدل الترميز 27500.

اخر مواجهات

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات جالاتا سراي كانت أمام فريق انطاليا سبورت والتي انتهت بفوز جالتا سراي بهدف دون رد أحرزه مهاجم الفريق، مصطفي محمد.