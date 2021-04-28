الزمالك ينهى واحدة من أزماته..تفاصيل

عقد الجهاز الطبى بنادى الزمالك، جلسة مع الللجنة التنفيذية فى النادى ، وذلك منذ قرابة الشهرين ن، يطالبون فيها بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة، حيث لم يتقاضى الجهاز الطبى مرتباتهم منذ فترة ، ومن بين تلك المستحقات مكافآت فوز الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية والتى حصل عليها الجميع فيما عدا الجهاز الطبى مما أثار غضب الجهاز .

ينهي مسئولو نادي الزمالك خلال الساعات القادمة ، أزمة مستحقات الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، وعقد مسئولو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك جلسة مع أعضاء الجهاز الطبي بالفريق ، وفيها تم التأكيد على صرف المستحقات خلال ساعات قليلة ، وذلك ليتم غلق هذا الملف بشكل نهائي ، حيث يستحق للجهاز الطبي الحصول على رواتب متأخرة .

ولذلك تراجع محمد أسامة طبيب الفريق عن فكرة الإستقالة من منصبه ، والتى كانت تسيطر عليه الفترة الماضية ، وكان قد كشف مصدر داخل نادي الزمالك ، تراجع محمد أسامة عن رغبته في الرحيل بعدما كان قد استقر على تقديم استقالته الفترة الماضية ، وأضاف المصدر أن سبب تفكير أسامة في الرحيل هو شعوره بالضيق من بعض التصرفات داخل النادي وخاصة الفريق الأول ،وتأخر بعض مستحقاته المالية تصل إلى راتب شهرين ، بالإضافة إلى مكافآت المباريات السابقة .

يستعد نادي الزمالك لمباراته غدا الأربعاء أمام فريق المقاولون العرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي ، ضمن الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصرى الممتاز.

الجدير بالذكر أن : أخر مباراة خاضها الفارس الأبيض كانت أمام البنك الأهلي في الدوري المصري ، وإنتهت المباراة بفوز الأبيض بأربعة أهدافٍ لهدف وحيد ، ورفع الزمالك رصيده إلى 39 نقطة من 17 مباراة ليحتل المركز الأول من جدول ترتيب الدورى ، وابتعد عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة .