عاجل.. فتح المزارات العسكرية مجانا للجماهير احتفالا بأعياد تحرير سيناء

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك حرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته. وتؤكد القوات المسلحة على الزائرين مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على سلامتهم خلال زيارة المزارات العسكرية.

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