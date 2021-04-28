اليوم .. محافظ القاهرة يطمئن على أعمال الإزالة فى منطقة بطن البقرة

جدة - نرمين السيد - يبدأ خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، جولة جديدة يتفقد خلالها أعمال الإزالة الجارية بـ منطقة بطن البقرة العشوائية فى مصر القديمة، والتى سيتم نقل سكانها إلى مدينة الأسمرات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





ويرافق المحافظ خلال الجولة، قيادات محافظة القاهرة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندس خالد شحاتة، رئيس حى مصر القديمة. جدير بالذكر، أنه تقرر نقل سكان منطقة بطن البقرة العشوائية فى مصر القديمة إلى حى الأسمرات فى المقطم، ضمن مبادرة حياة كريمة تليق بالمواطنين.

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