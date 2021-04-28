كيمياء وفيزياء وأحياء.. طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان المواد العلمية

جدة - نرمين السيد - بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء الامتحان المجمع النهائى، فى مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء، بواقع 10 أسئلة فى كل مادة بإجمالى 30 سؤال فى المواد الثلاثة، إذ يختبر الطلاب فى ورقة امتحان واحدة مجمعة ورقيا فى المدارس.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى.

وعقدت الوزارة الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحان الذى كان مقررا عقده فى شهر مايو المقبل، على أن يكون منهج شهر مايو للاطلاع.