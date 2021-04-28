/628990/طبيب-الزمالك-يوضح-موقف-الونش-وفتوح-من-لقاء-المقاولون
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن موقف محمود حمدى الونش بعد إصابته بكدمة في الركبة في أخر مباراة خاضها الفريق أمام البنك الأهلى ، وأيضا أحمد فتوح بعد اللإصابة التى كان يعانى منها في عضلة السمانة .
قال محمد أسامة أن “الونش” يخضع لفحص طبي على هامش المران الختامي اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا ، وأضح أسامة أن موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية ولقاء المقاولون سيتحدد عقب خضوعه للفحص الطبي في مران اليوم الأربعاء ، وأضاف أنه في حالة تجاوزه للفحص الطبي، سيكون قرار المشاركة من عدمه في لقاء الغد بيد الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون .
وقال أسامة فيما يخص أحمد فتوح لاعب الفريق ، أن اللاعب سينتظم اليوم في التدريبات الجماعية ، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب ، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في عضلة السمانة .
و أكد الدكتور محمد أسامة ، أن المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا ، والتي خضع لها الفريق أمس، تأتي ضمن إستراتيجية الجهاز الطبي بالنادي بالاتفاق مع الإدارة ، من أجل الإطمئنان على كل فرد بالفريق ، وليست خاصة بمباريات الدوري فقط .
وأشار أسامة إلى حرصه الشديد بشكل دائم على إجراء فحوصات طبية للفريق للتأكيد على سلامة اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والإداري، وذلك من خلال إجراء التحاليل والآشعات اللازمة ، بخلاف مسحات كورونا ، وليس تحليل “رابيد تيست”، خاصة أن نتيجته دائما تكون غير دقيقة .
يستعد نادي الزمالك لمباراته غدا الأربعاء أمام فريق المقاولون العرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء،على ستاد القاهرة الدولي ، ضمن الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصرى الممتاز.
الجدير بالذكر أن : أخر مباراة خاضها الفارس الأبيض كانت أمام البنك الأهلي في الدوري المصري ، وإنتهت المباراة بفوز الأبيض بأربعة أهدافٍ لهدف وحيد ، ورفع الزمالك رصيده إلى 39 نقطة من 17 مباراة ليحتل المركز الأول من جدول ترتيب الدورى ، وابتعد عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة ، ويتصدر الأبيض ويلاحقه الأحمر في منافسة قوية بين الفريقين للحصول على البطولة ، وبعد خروج القلعة البيضاء منبطولة دورى أبطال افريقيا ينتظر الجماهير بطولة الدورى .
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