/628991/تعرف-على-هدافين-الزمالك-الاجانب-عبر-التاريخ

يستعد نادي الزمالك لمبارته غداً الأربعاء أمام فريق المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وإليكم أبرز وأهم هدافين الزمالك الأجانب عبر التاريخ:

هدافين الزمالك الاجانب

اليمني علي محسن 28 هدف، كاسونجو لديه 22 هدف، ايمانويل ايمانكي لديه 21 هدف اشرف بن شرقي 20 هدف، كاوارشي 18 ،هدف كوليبالي 16 ،هدف فرجاني ساسي ومصطفى يسجلان 15 هدف عبدالله ،سيسا 13 هدف ،ستانلي 10 هدف

وفاز نادي الزمالك على البنك الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري بأربعة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 39 نقطة من 17 مباراة، وابتعد عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

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شهد ترتيب الدورى المصري بعد مباريات الإثنين مواصلة الزمالك تصدره للجدول برصيد 39 نقطة بعد الفوز علي نظيره البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 على استاد القاهرة

وجاء الأهلى في المركز الثانى برصيد 33 نقطة بعد فوزه الأخير على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف علما بأنه لعب عدد مباريات أقل من الزمالك وعددها 14، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد أمام سموحة

وفد سيطر لاعبو الزمالك علي احداث الشوط الأول كاملا واختفي لاعبو البنك الأهلي.

ومن ناحيه اخري أكد الدكتور محمد أسامة ، أن المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا ، والتي خضع لها الفريق أمس، تأتي ضمن إستراتيجية الجهاز الطبي بالنادي بالاتفاق مع الإدارة ، من أجل الإطمئنان على كل فرد بالفريق ، وليست خاصة بمباريات الدوري فقط .

وأشار أسامة إلى حرصه الشديد بشكل دائم على إجراء فحوصات طبية للفريق للتأكيد على سلامة اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والإداري، وذلك من خلال إجراء التحاليل والآشعات اللازمة ، بخلاف مسحات كورونا ، وليس تحليل “رابيد تيست”، خاصة أن نتيجته دائما تكون غير دقيقة .