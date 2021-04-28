شحاتة أبو زيد: الصناعة قاطرة التنمية.. ونسعى تذليل العقبات «فيديو»

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تحدث النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال ندوة موقع دوت الخليج، عن عدد من الملفات والقضايا البرلمانية، والمتعلقة بالصناعة فى مصر.

النائب شحاتة أبو زيد يجيب عن سؤال يتعلق بمعوقات القطاع

وسؤاله عن دور مجلس النواب و لجنة الصناعة فى دعم القطاع على مستوي المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا الملف، قال النائب شحاتة أبو زيد:” يسعدني أن أكون ضمن هيئة مكتب لجنة الصناعة، كأمين سر لجنة الصناعة ومتابع لهذا الملف، فالصناعة قاطرة مهمة فى الاقتصاد المصري وأى دولة تتقدم من خلال نهضة صناعتها، ومع سن بعض القوانين فى مجلس النواب، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي، نحقق خطوات إيجابية”.

النائب شحاتة أبو زيد: نعمل على حل مشاكل القطاع

كما أشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، شحاتة أبو زيد، إلى أنها قد تم تسليط الضوء على بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين من خلال العمل على قانون الصناعة الموحد بالاشتراك مع أكثر من وزارة، وحل مشاكل المستثمرين لجذب أكبر عدد من المستثمرين”.

وأكد النائب شحاتة أبو زيد، على أن الصناعة هى قاطرة الاقتصاد، ولذا يلزم النظر للصناعة من كل النواحي، وهناك نوعين للصناعة فى الاقتصاد، الأول هو الاقتصاد الفعلي ويقصد به المصانع الموجودة بالفعل على أرض الوقع، والاقتصاد الموازي ويقصد به المصانع الموجودة دون تقنين وليس لها وضع قانوني واضح.

وفيما يتعلق بالمشكلات التى تواجه القطاع، قال النائب شحاتة أبو زيد:” بالنظر للمعوقات الصناعية، بشكل عام فيمكن مواجهتها، من خلال تسهيل الاجراءات وتمرير لبعض القوانين، إضافة إلى النظر للمعوقات التي تواجه المستثمرين بالنسبة للواردات أو زيادة حجم الصادرات، والعمل على توظيف الدور المجتمعي من خلال خلق مستثمرين محليين للمساعدة فى دفع الاقتصاد المصري وعمل مشاريع ودعم الصناعة المحلية .