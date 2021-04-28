الأهلى يقرر غلق صفحة حراس المرمى..تفاصيل

تناقش مسئولو النادى الأهلى في الفترة الماضية بضم حارس مرمى ، يتقارب مستواه مع حارس الفريق الأول محمد الشناوى ، وذلك في حالة غياب الشناوى عن أى مباراة ، وكان هذا القرارا قبل تألق على لطفي في مباراة القمة أمام نادى الزمالك طوال المباراة ، وتصديه لضربة جزاء من الأبيض .
وقرر مسئولو القلعة الحمراء تأجيل فكرة التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما ظهرعلى لطفي حارس مرمى الفريق بمستوى جيد ، ورغم أن مسئولو الأهلي كانوا قد بدأوا رحلة التفاوض مع أكثر من حارس مرمى لكن المستوى الجيد الذي ظهر به على لطفي جعل الإدارة تؤجل خطوة ضم حارس جديد للفريق . .
ومن المقرر أن يثبت النادى الأهلي على الثنائي محمد الشناوي وعلى لطفي ، فيما سيتم تحديد مصير الحارس الثالث مصطفى شوبير مع الفريق في نهاية الموسم الجاري سواء بإعارته لأحد الأندية المحلية أو الأبقاء عليه ليكون الحارس الثالث في الفريق .
الجدير بالذكر أن النادى الأهلى تفوق في أخر مبارياته أمس امام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف وحيد ودخل الأهلى المباراة بالتشكيل الأتى :
تشكيل الأهلي و المصري في الدوري
وشهد تشكيل الأهلي عودة أكرم توفيق للتشكيل الأساسي مع إستمرار أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير– رامي ربيعة – كوكا. خط الوسط : أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي افشة.
خط الهجوم: محمد شريف – حسين الشحات - محمود كهربا. ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي كلا من : علي لطفي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - مروان محسن - صلاح محسن - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - ناصر ماهر.
بينما جاء تشكيل المصري لمواجهة الأهلي في الدوري كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد دعدور.
خط الدفاع: كريم العراقي- عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي.
خط الوسط: حسن علي - سعيدو سمبوري- فريد شوقي.
خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - أحمد جمعة.
قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي
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