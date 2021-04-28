شحاتة أبو زيد: مصر بوابة أفريقيا.. واستثماراتنا بلغت 10.2 مليار دولار «فيديو»

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فى ندوة حوارية ثرى، فتح النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أبرز الملفات والقضايا الشائكة التى تشغل الرأى العام، خاصة ما يتعلق بملف الصناعة وإمكانية التصدير إلى أفريقيا.

وبسؤاله حول إمكانية التصدير للخارج فى ظل عزم الإرادة السياسية، أو البرلمان، و هل من الضرورى أن يكون هناك دور أكبر فى ملف الصناعي تحديدًا.

شحاتة أبو زيد: التصدير إلى أفريقيا ضرورى

قال أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” لابد أن يكون هناك تصدير إلى أفريقيا، وهى من القارت النامية، وعند استغلال الوضع يمكننا أن ننمى اقتصادنا”.

شحاتة أبو زيد: استثمارات مصر فى أفريقيا 10.2 مليار دولار

وتابع عضو مجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” النهاردة لما نتكلم فى إجمالى الاستثمارات المصرية فى دول أفريقيا، نجدها بلغت 10.2 مليار دولار، ونحن بوابة أفريقيا، فمصر تعد منطقة لوجستية، وفى سياق النقل البحرى فنحن داخل قارة أفريقيا وهذا يساهم فى التبادل التجارى، وهذا إلى جانب وجود تطور صناعى بها، حيث أنه يمكننا تصدير المنتجات.

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التى أقيمت بموقع دوت الخليج الإخبارى، والذى أداره مدير التحرير محمود فايد، حول أبرز الملفات الصناعية التى تواجه المصنعيين، والتى تسعى لجنة الصناعة بالبرلمان إلى تذليل كافة العقبات التى تواجهها.