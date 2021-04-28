أخبار مصرية

صور.. تحرير 22 مخالفة لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات بالمنيا

0 نشر
محمد صابر 2021-04-28 10:57 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

جدة - نرمين السيد - نفذت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات ميدانية مكثفة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام من قبل المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل مواقف السيارات ووسائل النقل العام، وذلك ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد أسامة القاضى محافظ المنيا، على الالتزام بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتكليفات محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، للاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكل قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.

حملات ميدانية


وأعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، عن ضبط 10 مخالفات لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز العدوة، من ضبط 4 مخالفات لمواطنين لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

حملات ميدانية
حملات ميدانية


من جانبه، حررت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 8 مخالفات لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، كما نظمت الوحدات المحلية بمركزى بنى مزار ومطاى، حملات للمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام بالطريق الزراعى للتأكد من التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.


وأجرى محافظ المنيا، أمس الثلاثاء، جولة تفقدية للمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، شملت المرور على مواقف قرى تلة وصفط الخمار بغرب المدينة، وموقف مراكز جنوب وموقف المحافظات بحى غرب، وموقف مراكز شمال بالأخصاص، مشددا على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. تحرير 22 مخالفة لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات بالمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا