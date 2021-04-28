صور.. تحرير 22 مخالفة لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات بالمنيا

جدة - نرمين السيد - نفذت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات ميدانية مكثفة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام من قبل المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل مواقف السيارات ووسائل النقل العام، وذلك ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.





وشدد أسامة القاضى محافظ المنيا، على الالتزام بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتكليفات محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، للاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكل قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.



وأعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، عن ضبط 10 مخالفات لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز العدوة، من ضبط 4 مخالفات لمواطنين لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.



من جانبه، حررت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 8 مخالفات لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، كما نظمت الوحدات المحلية بمركزى بنى مزار ومطاى، حملات للمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام بالطريق الزراعى للتأكد من التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأجرى محافظ المنيا، أمس الثلاثاء، جولة تفقدية للمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، شملت المرور على مواقف قرى تلة وصفط الخمار بغرب المدينة، وموقف مراكز جنوب وموقف المحافظات بحى غرب، وموقف مراكز شمال بالأخصاص، مشددا على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.