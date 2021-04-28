القوى العاملة: تعيين 682 شابًا واستخراج 437 شهادة قياس مستوى مهارة بالفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 15 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ7 عمالا غير منتظمين، و 3219 جنيها رعاية صحية لـ 22 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 246 عاملاً جديد بالمنظومة.





وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 682 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1829 من راغبى عمل، فضلا عن استخراج 437 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة المهنة. وقال على أبو الحسن مدير المديرية- فى تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضى- إن المديرية تلقت 20 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها، وتحويل شكوى للقضاء، بالإضافة إلى 16 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

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