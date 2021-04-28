 القوى العاملة: تحصيل 422 ألف جنيه قيمة مستحقات 5 مصريين فى جدة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على مستحقات 5 مواطنين مصريين، بلغت 101 آلاف و162 ريالاً سعوديًا، بما يعادل 422 ألفًا و857 جنيهًا مصريًا تقريبًا.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بمتابعة مستحقات، محمود.ج.م.ع.أ، ومحمد.م.ع.أ، وأحمد.ع.أ.ع، وأشرف.م.ع.أ، وعاطف.س.أس، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولاً بأول.

وقال المتحدث الرسمى: "بمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالى وليد عبدالرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد أن المكتب نجح فى التفاوض مع صاحب العمل محمد.س.أ فى تنفيذ الحكم الصادر للمواطن المصرى محمود.ج.م.ع، وتحصيل 14.261 ريالاً سعوديًا قيمة المحكوم به للعامل، وتسليم جواز سفره والتعهد باصدار تاشيرة خروج نهائى فى موعد أقصاه 20 سبتمبر المقبل".

وأضاف أن المكتب نجح فى تحصيل قيمة مستحقات المواطن المصرى محمد.م.ع.أ المحكوم بها له وقيمتها 17.166 ريالاً من إحدى شركات الدواجن، وتحصيل مستحقات المواطن المصرى أحمد.ع.أ.ع بمبلغ 31.235 ريالاً من إحدى الشركات التى يعمل بها العامل، ومستحقات المواطن المصرى أشرف.م.ع.أ بمبلغ 16 ألف ريال من إحدى الفنادق، ومستحقات المواطن المصرى عاطف.س.أس بمبلغ 22.300 ريال من إحدى شركات التجارة والمقاولات بجدة.