47 مشروعا.. محافظ الفيوم يتابع خطة رصف الطرق 2020-2021

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن المحافظ استمع لتقرير مفصل بما تم تنفيذه من أعمال، بالخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشتى أنحاء المحافظة للعام المالى 2020/ 2021، ومتابعة موقف الطرق التى يجرى رصفها بالخطة الحالية والعاجلة، بجانب الوقوف على المعوقات ـ إن وجدت ـ التى قد تتسبب فى بطء تنفيذ الأعمال، مع وضع أولوية للطرق الرابطة بين المراكز، وكذلك الطرق التى بدأ العمل فى رصفها، والطرق الحيوية التى تخدم أكبر شريحة من المواطنين.
ووشدد محافظ الفيوم على التنسيق بين مختلف الجهات حال تنفيذ الأعمال حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، والتعامل بكل حسم مع الشركات المتخاذلة فى تنفيذ الأعمال الخاصة بخطة الرصف، مع متابعتها أولاً بأول واستبدال الشركات غير الجادة منها بشركات جادة، لإنجاز الأعمال تبعاً للشروط الفنية والهندسية وتبعاً للجداول الزمنية، موجهًا بسرعة الانتهاء من رصف طريقى الربع داىٔرى والجلاء بأبشواى، وطريق دمو / الفيوم من خلال الخطة العاجلة.
وكما شدد على الجدية فى تنفيذ أعمال الرصف بالخطة الحالية، لافتًا إلى أن الخطة ستشمل فى العام المالى القادم 4 مراكز فقط، لدخول مركزى إطسا ويوسف الصديق فى إطار المبادرة الرىٔاسية للتطوير.
ووجه بسرعة تنفيذ الخطة العاجلة، بجانب الخطة الحالية، ومتابعة معدلات التنفيذ بكل مشروعات الرصف بشتى أنحاء المحافظة، فضلاً عن متابعة إجراءات الصرف المالى بالخطة، مشددًا أيضًا على تنفيذ أرصفة الطرق المزمع تنفيذها بواسطة البلدورات الثابتة، وضرورة تنفيذ أعمال الرصف وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية.
وكشف محافظ الفيوم عن أن الخطة الاستثمارية لرصف الطرق للعام المالى الحالى تشمل 47 مشروعًا بإجمالى أطوال 82,3 كم، بتكلفة إجمالية تبلغ 220 مليون جنيه، مشددًا على ضرورة الإسراع فى استغلال المبالغ المالية المخصصة للخطة، فضلاً عن المبالغ المخصصة لرد الشىٔ لأصله بمديرية الطرق ومجالس المدن، فى صيانة ورصف الطرق بمختلف المراكز قبل انتهاء السنة المالية، مؤكدًا عدم شروع أى جهة فى تنفيذ أعمال رد الشىٔ لأصله إلا بعد عرض المقايسات اللازمة والجداول الزمنية على مختلف الجهات المتداخلة معها.
وتابع المتحدث الرسمى، بأنه تم ـ خلال الاجتماع ـ استعراض ما تم تنفيذه من أعمال بخطة رصف الطرق للعام المالى 2020 / 2021، والتى تشمل: طريق مستشفى الزهراء بمنطقة باغوص، والطريق الداىٔرى، وطريق دمشقين / الفيوم، وطريق دمو / الفيوم، وطريق الفيوم / سنرو، وشوارع دار الرماد ونقطة مبارك وسعد زغلول، والشارع المتفرع من شارع المنطقة الأزهرية، والسلخانة والمدابغ بمدينة ومركز الفيوم.
كما تضم خطة الرصف، شارع الجلاء وطريق المصرف بأبو جنشو، وشارع عمر بن الخطاب، وطريق أبو شنب / الخالدية، وطريق عبود / الجيلانى، والربع داىٔرى، وطريق جبر / الكنيسة بمدينة أبشواى، وطريق أبوكساه / عبود / الملاحات، وطريق السبيل حتى مفارق الكنيسة، وطريق الرواشدية / كحك بحرى.
وفى طامية طريق دار السلام / طامية، ورصف ميدان الساعة بمدينة طامية، وطريق معصرة صاوى / كفر محفوظ، وطريق مطرطارس، وطريق أبو كليب / سرسنا، وطريق الروبيات / العسال/ العزيزية، وطريق برانى، ومفارق الروضة، وفى مركز سنورس طريق سنورس/ بيهمو المزدوج، وطريق جرفس، وطريق مناشى الخطيب / طبهار، وغيرها من الطرق المدرجة بالخطة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.
ولفت المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عقد لقاءً مع رؤساء المدن عقب الاجتماع مباشرة، بحضور الدكتور محمد عماد ناىٔب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، أكد خلاله على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وسرعة الرد على الشكاوى الواردة من البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع سرعة الانتهاء من الرد على الشكاوى المحولة لمختلف مجالس المدن، فضلاً عن الشكاوى المحولة لمديريات الخدمات.
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