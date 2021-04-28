47 مشروعا.. محافظ الفيوم يتابع خطة رصف الطرق 2020-2021

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن ومسؤولى الهيىٔة العامة للطرق والكبارى، ومديرية الطرق بالفيوم، لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021.





وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن المحافظ استمع لتقرير مفصل بما تم تنفيذه من أعمال، بالخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشتى أنحاء المحافظة للعام المالى 2020/ 2021، ومتابعة موقف الطرق التى يجرى رصفها بالخطة الحالية والعاجلة، بجانب الوقوف على المعوقات ـ إن وجدت ـ التى قد تتسبب فى بطء تنفيذ الأعمال، مع وضع أولوية للطرق الرابطة بين المراكز، وكذلك الطرق التى بدأ العمل فى رصفها، والطرق الحيوية التى تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

ووشدد محافظ الفيوم على التنسيق بين مختلف الجهات حال تنفيذ الأعمال حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، والتعامل بكل حسم مع الشركات المتخاذلة فى تنفيذ الأعمال الخاصة بخطة الرصف، مع متابعتها أولاً بأول واستبدال الشركات غير الجادة منها بشركات جادة، لإنجاز الأعمال تبعاً للشروط الفنية والهندسية وتبعاً للجداول الزمنية، موجهًا بسرعة الانتهاء من رصف طريقى الربع داىٔرى والجلاء بأبشواى، وطريق دمو / الفيوم من خلال الخطة العاجلة.

وكما شدد على الجدية فى تنفيذ أعمال الرصف بالخطة الحالية، لافتًا إلى أن الخطة ستشمل فى العام المالى القادم 4 مراكز فقط، لدخول مركزى إطسا ويوسف الصديق فى إطار المبادرة الرىٔاسية للتطوير.

ووجه بسرعة تنفيذ الخطة العاجلة، بجانب الخطة الحالية، ومتابعة معدلات التنفيذ بكل مشروعات الرصف بشتى أنحاء المحافظة، فضلاً عن متابعة إجراءات الصرف المالى بالخطة، مشددًا أيضًا على تنفيذ أرصفة الطرق المزمع تنفيذها بواسطة البلدورات الثابتة، وضرورة تنفيذ أعمال الرصف وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية.

وكشف محافظ الفيوم عن أن الخطة الاستثمارية لرصف الطرق للعام المالى الحالى تشمل 47 مشروعًا بإجمالى أطوال 82,3 كم، بتكلفة إجمالية تبلغ 220 مليون جنيه، مشددًا على ضرورة الإسراع فى استغلال المبالغ المالية المخصصة للخطة، فضلاً عن المبالغ المخصصة لرد الشىٔ لأصله بمديرية الطرق ومجالس المدن، فى صيانة ورصف الطرق بمختلف المراكز قبل انتهاء السنة المالية، مؤكدًا عدم شروع أى جهة فى تنفيذ أعمال رد الشىٔ لأصله إلا بعد عرض المقايسات اللازمة والجداول الزمنية على مختلف الجهات المتداخلة معها.

وتابع المتحدث الرسمى، بأنه تم ـ خلال الاجتماع ـ استعراض ما تم تنفيذه من أعمال بخطة رصف الطرق للعام المالى 2020 / 2021، والتى تشمل: طريق مستشفى الزهراء بمنطقة باغوص، والطريق الداىٔرى، وطريق دمشقين / الفيوم، وطريق دمو / الفيوم، وطريق الفيوم / سنرو، وشوارع دار الرماد ونقطة مبارك وسعد زغلول، والشارع المتفرع من شارع المنطقة الأزهرية، والسلخانة والمدابغ بمدينة ومركز الفيوم.

كما تضم خطة الرصف، شارع الجلاء وطريق المصرف بأبو جنشو، وشارع عمر بن الخطاب، وطريق أبو شنب / الخالدية، وطريق عبود / الجيلانى، والربع داىٔرى، وطريق جبر / الكنيسة بمدينة أبشواى، وطريق أبوكساه / عبود / الملاحات، وطريق السبيل حتى مفارق الكنيسة، وطريق الرواشدية / كحك بحرى.

وفى طامية طريق دار السلام / طامية، ورصف ميدان الساعة بمدينة طامية، وطريق معصرة صاوى / كفر محفوظ، وطريق مطرطارس، وطريق أبو كليب / سرسنا، وطريق الروبيات / العسال/ العزيزية، وطريق برانى، ومفارق الروضة، وفى مركز سنورس طريق سنورس/ بيهمو المزدوج، وطريق جرفس، وطريق مناشى الخطيب / طبهار، وغيرها من الطرق المدرجة بالخطة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

ولفت المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عقد لقاءً مع رؤساء المدن عقب الاجتماع مباشرة، بحضور الدكتور محمد عماد ناىٔب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، أكد خلاله على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وسرعة الرد على الشكاوى الواردة من البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع سرعة الانتهاء من الرد على الشكاوى المحولة لمختلف مجالس المدن، فضلاً عن الشكاوى المحولة لمديريات الخدمات.