هيئة السكك الحديدية تصدر بيانا اعلاميا حول اقتحام جرار زراعى السكة الحديد

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار النوم رقم 86 القاهرة / أسوان فوجئ قائد القطار أثناء دخوله محطة دراو بجرار زراعي بمقطورة قصب يعترضه بالخط الطالع وبدون لوحات معدنيه حيث كان يعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بكم ٨٤١ / ٩٠٠ ما بين دراو...وكوم امبو ، وعلى الفور تمكن قائد القطار ومساعده من الرباط السريع أمام الجرار الزراعى وتفادى وقوع الإصطدام بالقطار وقام بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات ، واتخاذ الاجراءات القانونية حيث تمكنت الشرطة من القبض علي سائق الجرار الزراعي .

وتهيب الهيئة بالسادة قائدى المركبات توخى الحظر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والإلتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك وإتباع تعليمات الهيئة فى هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات