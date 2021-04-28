القوى العاملة: استخراج 437 شهادة قياس مستوى المهارة وتعيين 682...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 15 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 7 عمالا غير منتظمين ، و 3219 جنيها رعاية صحية لـ 22 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 246 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 682 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1829 من راغبي عمل ، فضلا عن استخراج 437 شهادة قياس مستوى امهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال علي أبو الحسن مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي- إن المديرية تلقت 20 شكوى عمالية ، تم تسوية 3 شكاوي منها ، وتحويل شكوى للقضاء ، بالإضافة إلى 16 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة .