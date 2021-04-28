احتفالاً بأعياد تحرير سيناء.. القوات المسلحة تفتح مزاراتها مجانًا

/628997/احتفالا-بأعياد-تحرير-سيناء-القوات-المسلحة-تفتح-مزاراتها-مجانا

أعلن المتحدث العسكري في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء تقرر فتح المزارات العسكرية لاستقبال المواطنين مجانًا على مدار يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر أبريل الجاري”.

واستكمل: "وذلك حرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته، وتؤكد القوات المسلحة على كافة الزائرين مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على سلامتهم خلال زيارة المزارات العسكرية".