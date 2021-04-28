/628997/احتفالا-بأعياد-تحرير-سيناء-القوات-المسلحة-تفتح-مزاراتها-مجانا
أعلن المتحدث العسكري في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء تقرر فتح المزارات العسكرية لاستقبال المواطنين مجانًا على مدار يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر أبريل الجاري”.
واستكمل: "وذلك حرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته، وتؤكد القوات المسلحة على كافة الزائرين مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على سلامتهم خلال زيارة المزارات العسكرية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفالاً بأعياد تحرير سيناء.. القوات المسلحة تفتح مزاراتها مجانًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.