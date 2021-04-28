/629002/ارتفاع-في-درجات-الحرارة-ننشر-حالة-الطقس-في-مصر-والخليج

استمرارًا لحالة الجو الغير مستقرة في شهر رمضان المبارك، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة.

ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

طقس اليوم الأربعاء

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة.

ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة. وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة وطقس الخليج

بينما تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة وطقس اليوم الأربعاء، حيث يكون هناك امطار رعدية فى السعودية وحار بالكويت وغائم في الإمارات. فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق ( نجران ، جازان، عسير، الباحة ) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38كم في ساعة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

جنوبية الى جنوبية شرقية تتحول ليلا على الجزء الشمالي الى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم في ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الطقس اليوم غائماً جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والغربية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة ومائلاً للحرارة نهاراً.