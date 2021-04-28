هل«انفكت عقدة» هجوم المنتخب المصري؟

يستعدمنتخب مصر لمبارياته المقبلة، ولكن حتى الآن وبالرغم من تألق أحمد حسن كوكا مع فريقه اليوناني أولمبياكوس، إلا ان مازال عقدة مركز المهاجم في صفوف الفراعنة تشكل أزمة بسبب عدم الاعتماد الكافي بعدد أسماء وذلك بسبب المستوي المنخفض من الخبرات في ذلك المركز، ومن ناحيه اخري من المفترض ان يساهم الثنائي في الفترة المقبلة، وذلك بعد تألقهم في الفترة الأخيره.

1-محمد شريف مهاجم النادي الأهلي وصاحب الـ25 عام، اصبح من الاسماء التي يتم تكرارها منذ عدد أيام، وذلك بسبب تألقة الملفت واحرازه للأهداف في كل مباراة يخوضها مع الشياطين الحمر، وذلك عقب نهاية إعارته من فريق إنبي، حيث لعب 23 ، سجل 12، صنع 4، ومن ابرز أهدافة في مباراة القمة والذي سجل هدفين لينتصر المارد الأحمر بنتيجة 2/1، فيما اخر مباراة خاضها واحرز فيهاهدفين الفوز أمام فريق المصري.

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2- مصطفي محمد لاعب الزمالك المعار لجالاتا سراي التركي صالحب الـ23 عام، يشهد تألق اللاعب مع فريق جالاتا سراى منذ انضمامه خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قادما من فريق الزمالك لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، وله حق الشراء مقابل 4 ملايين دولار، حيث لعب 12، سجل 7.

قرعة كاس العرب

أوقعت قرعة كأس العرب 2021، وقوع منتخب مصر في مجموعة نارية رفقة منتخب الجزائر، في القرعة التي أجراها الإتحاد الدولي في قطر. ووقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة برفقة كل من: الجزائر، الفائز من جيبوتي و لبنان، الفائز من ليبيا و السودان

قرعة منتخب مصر في كأس العرب 2021 فيما جاءت المجموعات الكاملة للمنتخبات العربية كالتالي: المجموعة الأولى: قطر، العراق، الفائز من الصومال و عمان ، الفائز من الكويت و البحرين

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، الفائز من اليمن و موريتانيا

المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية ، الفائز من جنوب السودان و الأردن ، الفائز من جزر القمر، فلسطين

المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر ، الفائز من جيبوتي و لبنان، الفائز من ليبيا و السودان

ومن المقرر أن يصعد من الدور التمهيدي 7 منتخبات من خلال المواجهات المقبلة