عاجل.. رئيس الوزراء يعتمد 3 أيام إجازة رسمية الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية فى مناسبتى عيد العمال، ويوم شم النسيم، إذ نص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك فى الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.





فيما نص القرار الثانى على أن يكون يوم الإثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ثالثا بأن يعطل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 ميلادية، فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك فى سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازى فى إطار خطة الدولة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

ويستثنى من ذلك العاملون بالمرافق الحيوية التى تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل "خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحى، والكهرباء"، كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقا للقواعد التى تراها محققة للصالح العام.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء سبق أن أصدر قرارا بأن يكون غدا الخميس، 29 أبريل، إجازة رسمية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، بدلا من الأحد، 25 أبريل.