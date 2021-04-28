«الإنجيلية» تستقبل وسائل الإعلام لنقل فعاليات الاحتفال بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - أعلنت كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، استقبالها ممثلى وسائل الإعلام المختلفة، يوم السبت الموافق 1 مايو، من الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، لنقل فعاليات الاحتفال الرسمى لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد.





وقال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامى للاحتفال فى بيان اليوم الأربعاء: "إنه حرصًا على صحة الجميع ونظرًا للظروفِ التى يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية فى مصر وخارجها من متابعة فعاليات الاحتفال من المنزل".

وأعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر فى وقت سابق، على صفحتها الرسمية، عن انعقاد الاحتفال الرسمى للطائفةِ الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، بدون جمهور، على أن يقتصر الحضور على السادة أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، وورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها.

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