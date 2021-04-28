صور.. إزالة 730 عقارا عشوائيا فى بطن البقرة

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وأكد عبدالعال، فى تصريحات صحفية، أن أعمال إزالة هذه المنطقة تأتى فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، مشيرًا إلى أنه تم هدم 53 عقار عشوائى، وإخلاء وتسكين 156 أسرة حتى الآن تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.
وأوضح أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بالخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية، ومركز شباب، ومدارس).
وأفاد بأن جهود الدولة مستمرة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان المناطق العشوائية وغير المخططة وغير الآمنة فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، مشيرًا إلى أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات، وأنه تم توفير أتوبيسات لنقل الأهالى لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، وكذلك عدد من العمال للمساعدة فى عملية النقل والتسكين.
وشدد على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، لافتًا إلى أنه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها كالخيالة و"معًا"، بالإضافة للمشروعات القائمة بالفعل كالأسمرات وروضة السيدة زينب والمحروسة 1 و2، وأهالينا.
رافق المحافظ المهندسة، جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة.
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