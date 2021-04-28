برلمانى يقدم طلب إحاطة بسبب التراخى فى مواجهة مخالفى إجراءات كورونا

وقال النائب إن هناك كارثة تحدث كل يوم بسبب زيادة حجم التجمعات والسهرات الرمضانية بالخيام "كاملة العدد" والمطاعم وغيرها التى تنظم برامج منذ وقت الإفطار وحتى السحور، دون أى إجراءات احترازية
وأشار النائب إلى أن استمرار حالة التراخى فى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس فى ظل عودة الأعداد فى الزيادة ينذر بأزمة تتطلب الحذر والحيطة.
وتسائل زين الدين عن دور أجهزة الدولة المختلفة فى مواجهة تلك التجاوزات، قائلا: "أين الرقابة على التجمعات وأين نسب الحضور فى هذه الأماكن؟، ولماذا لا تلتزم جميعها بمواعيد الإغلاق أو الإجراءات الاحترازية من التباعد وارتداء الكمامات والتطهير.
وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار هذا التراخى فى مواجهة حالة الاستهتار من بعض المواطنين، مشيرا إلى أن ذلك قد يدفع بزيادة كبيرة فى أعداد الإصابات والوفيات، خصوصا وأننا مقبلون على عيد الفطر والذى تتزايد فيه التجمعات.
وأكد محمد زين الدين، أهمية أن تقوم الإدارات المحلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بدورها على الوجه الأكمل فى مواجهة التجمعات المخالفة، والأماكن غير المتلزمة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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