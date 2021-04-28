خلال 7 سنوات.. 160 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





فى نطاق قطاع بورسعيد، والذى يضم بورسعيد، وبورفؤاد، والجنوب الضواحى، والمناخ، والزهور، والمناطق المحيطة، أوضح وزير الكهرباء أن عدد المشتركين بهم يبلغ حوالى 310 آلاف مشترك، ويضم حوالى 10 مراكز وقرى. وأفاد بأنه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2021 تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 160 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة، إذ تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات: 2 موزعات جهد متوسط. 90 محول وأكشاك قدرات مختلفة. 70 عامود هوائى جهد متوسط. 225 كم كابلات أرضية جهد متوسط. 1300 عامود جهد منخفض. 150 كم كابلات أرضية جهد منخفض. 190 صندوق توزيع جهد منخفض. وفى هذا الإطار، أكد الدكتور محمد شاكر رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ، مشددًا على اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق.

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