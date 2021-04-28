تنويه هام من شركة مصر للطيران إلى المسافرين المتجهين إلى الشارقة و...

في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بمطارات الشارقة ودبي وأبو ظبي، ترجو مصر للطيران من عملائها المسافرين من مصر إلى امارة الشارقة اعتبارا من ١ مايو ٢٠٢١ وإلى دبي وأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من يوم ٩ مايو ٢٠٢١ ضرورة احضار شهادة تفيد باجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية باللغتين العربية أو الإنجليزية بما لا يقل عن ٧٢ ساعة قبل وقت مغادرة الرحلة، على أن تكون الشهادة مزودة برمز استجابة سريع (QR Code) يُظهر صورة التقرير الأصلي لمراجعته من خلال مصر الطيران قبل المغادرة ومسئولي المطار لدى الوصول.

وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة الالتزام باجراءات السلامة الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات وعلي متن الطائرة وغيرها من الضوابط الصحية حفاظا علي سلامتهم في جميع الأوقات.

ولمزيد من المعلومات ,برجاء زيارة egyptair.com او الاتصال بمركز الاتصالات 1717 داخل مصر.