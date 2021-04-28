توقيع اتفاقية مشاركة بالرمز بين مصر للطيران والطيران العماني

أعلنت مصر للطيران عضو تحالف ستار، وشركة الطيران العماني الحاصلة على تصنيف 5 نجوم من سكاي تراكس، عن توقيع اتفاقية مشاركة بالرمز بين الناقلين الجويين الوطنيين.

يأتي ذلك في إطار خطة الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والناقل الوطني لسلطنة عمان للتوسع في شبكة خطوطهما، وتقديم مزيد من الخدمات لعملاء الشركتين.

صرح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأنه يسعدنا التعاون مع الطيران العماني حيث شهد الطيران العماني تطورًا هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية جعلته في مصاف شركات الطيران العربية.

وأضاف مؤكدًا أن مصر للطيران هي شركة الطيران الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا وتمتلك من الخبرة الهائلة التي مكنتها من تخطي العديد من الأزمات على مدار تاريخها، وبذلك فإن هذه الاتفاقية تأتي بين شريكين مميزين وتضيف إلى شبكة خطوطهما بشكل كبير، حيث تتيح هذه الشراكة إلى مصر للطيران الوصول إلى نقاط أكثر بقارة آسيا مثل مدينة صلالة، بسلطنة عمان، وكراتشي في باكستان، وكولومبو في سريلانكا، وكذلك كوالالمبور في ماليزيا.

ومن جانبه، صرح المهندس عبد العزيز بن سعود الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العماني قائلاً: " لقد شكلت لنا التحديات التي تواجه كافة شركات الطيران حول العالم ومنذ بداية الوباء فرصاً لخلق شراكات استراتيجية جديدة نتج عنها توفير شبكة متنامية من الوجهات، وبالتالي تقديم المزيد من الخيارات لضيوفنا المسافرين. إنه لمن دواعي سرورنا توقيع هذه الاتفاقية مع مصر للطيران التي تتمتع بتاريخ حافل من النجاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الحضور الدولي القوي عبر عضويتها في تحالف ستار. سيحظى ضيوفنا المسافرون من خلال هذه الاتفاقية على خيارات سفر أكثر مرونة لاكتشاف مصر سواء كانت رحلاتهم لأغراض العمل أو الترفيه.

وعلى حد سواء، تلعب الاتفاقية دورًا حيويًا في مساعي الناقلين الدؤوبة لاستئناف عمليات السفر.

يذكر أن مصر للطيران ستمنح لعملاء الطيران العماني امكانية السفر على رحلات مصر للطيران المباشرة بين مسقط والقاهرة وكذلك إلى عدد من نقاطها الداخلية مثل شرم الشيخ والأقصر وأسوان والغردقة بالإضافة إلى رحلاتها إلى مدينة كازابلانكا بالمغرب، وأن الرحلات متاحة على أنظمة الحجز الشركتين.