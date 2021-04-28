موسيماني يخطر الأهلي بموقفه من عرض تدريب منتخب جنوب أفريقيا

كشف مصدر في النادى الأهلى أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى أبلغ الإدارة الحمراء بقراره النهائى بشأن موقفه من عرض تدريب منتخب جنوب أفريقيا، بعد تلقيه عرضا من مسئولى الاتحاد الجنوب أفريقي لتدريب منتخب الأولاد.
وتلقى موسيمانى عدة اتصالات من مسئولين فى بلده من الاتحاد الجنوب أفريقى ووزير الرياضة ببلاده يطالبونه بقبول عرض تدريب منتجب البافانا بافانا، في الفترة القادمة لتصحيح الأوضاع بعد الفشل في الصعود إلى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.
وأكد المصدر أن موسيماني أخطر إدارة الأهلي بأنه مستمر في قيادة الفريق الأحمر واعتذر عن تدريب منتخب بلاده، ويرغب في استكمال مغامرته مع الأهلي، لاسيما بعد النجاحات التي حققها مع المارد الأحمر.
وأوضح المصدر أن موسيماني أبلغ مجلس الإدارة بقراره ليتم غلق الملف، بعدما كان هناك حالة من الترقب داخل الأهلي لموقف موسيماني من الاستمرار في قيادة الأهلي أو الرحيل لتدريب منتخب بلاده.
ويعد البرتغالي كارلوس كيروش أقرب المرشحين لتدريب منتخب جنوب أفريقيا، خلال الفترة القادمة، خاصة بعد اعتذار موسيماني.
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