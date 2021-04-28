المرور | رابط استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة عبر الإنترنت 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - نعرض خطوات ورابط استعلام مخالفات المرور 2021، حيث يقدم موقع النيابة العامة المصرية العديد من الخدمات المرورية للمواطنين والتي تتضمن خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة لرخص المركبة والقيادة، كما تتيح من خلالها خدمات التصالح الفوري والدفع الإليكتروني “Online” وتقديم التظلمات على المخالفات المسجلة، إضافةً لإمكانية تتبع نموذج الطلب الذي قُدم من قبيل المستعلم على الموقع الرقمي الخاص بخدمات مخالفات نيابة المرور. ويستعرض «مصر فايف- Misr5» الخطوات اللازمة لمعرفة مخالفات المرور لرخص المركبات من خلال اتباع بعض الخطوات: رابط استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة: الدخول على رابط الاستعلام على مخالفات المرور لرخص السيارة من هنـــــــا. ثم الضغط>> على أيقونة استعلام. اختيار خدمات المركبات. إدخال بيانات الرخصة أرقام وحروف (النظام الجديد)، أو أرقام فقط. اضغط عرض المخالفات. وأخيراً تظهر لك قيمة المخالفات. استعلام مخالفات- القيادة: > للاستعلام على مخالفات رخصة القيادة الشخصية يجب إتباع التالي: – الدخول على رابط موقع الاستعلام عن المخالفات المرورية الموضح أعلاه. – الضغط على>> خيار استعلام. – اختيار خدمات رخصة القيادة. – كتابة رقم الرخصة ونوع الرخصة والمحافظة، ووحدة المرور التابع لها الترخيص. – الضغط على>> بيان المخالفات. – ثم تظهر لك قيمة المخالفات المسجلة. ولتقديم التظلم على مخالفات الرخصة الشخصية أو المركبة عليك في البداية الدخول على المنصة الإلكترونية للنيابة العامة، واختيار أيقونة خدمات المرور ثم>> خانة التظلمات، واختيار مخالفات رخص السيارات أو رخص القيادة لتقديم التظلمات عليها، وإرسال نموذج الطلب، ويمكنك الدخول>> موقع النيابة العامة من خلال الرابط الموضوع أعلاه الخاص بـ استعلام مخالفات المرور.

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