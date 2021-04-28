/629000/جالاتا-سراي-يقرر-تفعيل-بند-شراء-مصطفى-محمد-نهائيا-من-الزمالك

انتشرت تقارير وفقا لموقع " FotoMac" التركي، أن جالاتا سراي قرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد نهائيا من الزمالك بقيمة 4 ملايين دولار، وذلك بعد أن عقد فاتح تريم على الرغم من أن مدة العقد أنه ينتهى في 30 يونيو، إلا أن الاستعدادات للموسم المقبل قد بدأت بالفعل ويخطط تريم لإقامة معسكر صيفي.

وأشارت التقارير الصحيفة إلى أن فاتح تريم قد أبلغ الإدارة بشأن تمديد عقد إعارة جدسون فرنانديز لمدة عام واحد ، بينما يرغب في ع تفعيل بند شراء مصطفى محمد كما، فيما طلب المدير الفنى تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في مركز الظهير الأيسر والظهير الأيمن ووسط المدافع وصانع ألعاب ومهاجم. هل«انفكت عقدة» هجوم المنتخب المصري؟ ورفع مصطفى محمد رصيده التهديفى مع جالاتا سراى إلى 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا. ويحتل فريق جالاتا سراي المركز الثالث برصيد 69 نقطة من أصل 35مباراة خاضها الفريق. وتألق مصطفى محمد منذ انضمامه للفريق التركى ونجح فى تسجيل 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا. ويدخل نادي جالاتا سراي مباراته اليوم الأربعاء أمام فريق كونيا سبورت والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. القنوات الناقلة BEIN SPORTS HD 1 TR، اللغة التركية، Turksat 1C تردد 11676، رأسي، معدل الترميز 24444، Eutelsat W1 BEIN SPORTS HD 4 MAX FR، اللغة الفرنسية، Hot Bird 1-6 تردد 12577، أفقي، معدل الترميز 27500. اخر مواجهات الجدير بالذكر أن اخر مواجهات جالاتا سراي كانت أمام فريق انطاليا سبورت والتي انتهت بفوز جالتا سراي بهدف دون رد أحرزه مهاجم الفريق، مصطفي محمد.

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