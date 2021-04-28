/629001/الاتحاد-الإفريقي-يقرار-تعليق-مباراة-سيراليون-وبنين-بتصفيات-أمم-إفريقيا-تفاصيل

أصدر لجنة الأستئناف بالاتحاد اللإفريقي لكرة القدم، بيان حكمها وذلك بشأن مباراة تصفيات سيراليون وبنين، والتي كانت من المقرر إفامتها في 30 مارس الماضي، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وأيدت اللجنة، قرار اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا، بتأجيل المباراة إلى فترة التوقف الدولي، في يونيو 2021.

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وقال "كاف"، في بيان مطول نشره عبر موقعه الرسمي: "أنه بشأن المباراة 151 من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون، بين سيراليون وبنين، والتي كان مقررًا أن تقام يوم 30 مارس 2021 في تمام الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

ومع ذلك، أبلغ وفد منتخب بنين أن خمسة لاعبين كانت نتيجة اختبارهم إيجابية. علاوة على ذلك ، لم يتم تقديم أي نتائج مطبوعة لهم، ولكن تم عرض قائمة مكتوبة بخط اليد بأسماء اللاعبين الخمسة عند وصولهم إلى الملعب.

وقررت اللجنة، قبول استئناف الاتحاد السيراليوني شكل ورفضه موضوع وتأييد قرار اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية بتعليق مباراة سيراليون وبنين وإقامتها في يونيو 2021.

ويحتل منتخب بنين، في المركز الثاني في المجموعة الثانية عشرة لتصفيات أمم إفريقيا 2021، برصيد 7 نقاط. بينما يأتي سيراليون، في المركز الثالث، برصيد 4 نقاط.

ويسعي منتخب البنين حصد نقطة التعادل، وذلك من اجل ضمان التأهل لكأس أمم الإفريقيه.